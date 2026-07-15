Parlamentarios exigen a Cancillería por bolivianos enviados a la guerra Rusia-Ucrania

La participación de ciudadanos bolivianos en el conflicto entre Rusia y Ucrania generó preocupación en la Asamblea Legislativa, donde parlamentarios del oficialismo y la oposición coincidieron en exigir un pronunciamiento oficial de la Cancillería para aclarar las circunstancias en las que compatriotas viajaron a territorio ruso y brindar asistencia a sus familias.

Los legisladores solicitaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores informe qué acciones está realizando para proteger a los bolivianos involucrados en el conflicto y advirtieron sobre la necesidad de alertar a la población, especialmente a los jóvenes, sobre los riesgos de aceptar ofertas para viajar al extranjero.

"La Cancillería tiene que hacer sus oficios, socializar e informar qué es lo que está pasando a toda la población, sobre todo a la juventud", manifestó al senadora Ana Crispin.

Asimismo, pidieron que el Estado gestione el retorno de los ciudadanos que deseen regresar al país y colabore con la repatriación de los cuerpos de los bolivianos que fallecieron en territorio ruso.

Familia de bolivianos piden ayuda al Gobierno

El pedido surge mientras familiares denuncian que no recibieron información oficial sobre la situación de sus seres queridos. La hija de uno de los bolivianos reportados como fallecidos afirmó que busca apoyo de las autoridades para confirmar lo ocurrido y lograr la repatriación del cuerpo de su padre.

"Espero que las autoridades se contacten conmigo y con los demás familiares para obtener una respuesta de qué es lo que está pasando", expresó.

Por su parte, representantes de Derechos Humanos solicitaron una investigación exhaustiva sobre el presunto reclutamiento de bolivianos y cuestionaron las acciones de las instituciones encargadas del control migratorio y la protección de los ciudadanos.

Reclutamiento ruso

En tanto, el embajador de Rusia en Bolivia, Dmitry Verchenko, aseguró que los órganos gubernamentales rusos no participan en el reclutamiento de ciudadanos bolivianos y sostuvo que quienes se incorporan a las fuerzas en conflicto lo hacen de manera voluntaria.

Un abogado penalista explicó que, si las personas fueron engañadas con falsas ofertas laborales para ser enviadas al frente de batalla, podrían configurarse delitos como trata y tráfico de personas u otros ilícitos. Sin embargo, señaló que si viajaron con pleno conocimiento de que participarían en acciones militares, la figura penal sería distinta.

La Policía y el Ministerio Público informaron que iniciaron una investigación de oficio e instaron a los familiares a formalizar las denuncias para esclarecer el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos hacia la guerra.

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