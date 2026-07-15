Se fue para hacer operar a su hijo y ahora su familia pide confirmar si murió en la guerra en Rusia

La familia de José María, un ciudadano boliviano que viajó a Rusia tras aceptar una oferta para integrarse al conflicto bélico, exige a las autoridades esclarecer su situación, luego de recibir información no oficial de que habría fallecido en la guerra. Sus familiares denuncian que fue reclutado mediante promesas económicas y piden investigar a quienes captaban ciudadanos bolivianos para enviarlos al extranjero.

La esposa de José María relató que desconocía los verdaderos motivos del viaje de su esposo hasta el momento de su partida. Según contó, él decidió aceptar la propuesta debido a la difícil situación económica que atravesaba la familia y por la necesidad de conseguir recursos para el tratamiento médico de su hijo.

“Él se fue con la ilusión de sacarnos adelante y especialmente ayudar a nuestro hijo, que necesita una cirugía en uno de sus ojos”, afirmó.

Según explicó, a José María le prometieron un pago de 16.000 dólares solo por llegar a Rusia y firmar un contrato, además de un salario mensual de entre 27.000 y 28.000 dólares una vez concluido el entrenamiento militar.

Sin embargo, la familia asegura que únicamente recibieron una transferencia de 20.000 bolivianos, enviada aproximadamente 20 días después de su llegada.

“Fue una estafa. Solamente le dieron 20 mil bolivianos. No vale eso su vida para ir tan lejos a morir”, lamentó su esposa.

Durante su estadía en Rusia, José María mantenía comunicación diaria con su familia. Según su esposa, él aseguraba que se encontraba bien y evitaba dar detalles sobre las condiciones en las que vivía para no preocuparlos.

La última conversación ocurrió el 3 de junio. Desde entonces perdieron todo contacto.

Días después, uno de los compañeros que se encontraba junto a él comunicó a la familia que José María habría fallecido el 8 de junio durante el conflicto.

No obstante, hasta la fecha no existe una confirmación oficial sobre su muerte.

Su hermana explicó que el principal pedido de la familia es conocer la verdad.

“Pedimos que se aclare la situación de mi hermano, que nos ayuden a saber si realmente falleció o no. Si murió, queremos que nos entreguen su cuerpo para darle cristiana sepultura”.

Ante esta situación, los familiares formalizaron una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde entregaron conversaciones de WhatsApp, mensajes y otra documentación relacionada con el proceso de reclutamiento.

La hermana también denunció que quienes captaban a los interesados serían intermediarios bolivianos.

“A mi hermano fueron personalmente a buscarlo a mi casa. Nosotros no sabíamos nada”, aseguró.

Según su relato, otras personas recibieron invitaciones mediante mensajes de WhatsApp ofreciendo participar en la guerra entre Rusia y Ucrania a cambio de elevadas sumas de dinero.

Además, sostuvo que en la comunidad de Rincón de Palometas varias personas habrían sido reclutadas y que existen familias que tampoco tienen noticias de sus seres queridos.

La familia también pidió que las autoridades investiguen a quienes ofrecían estas oportunidades laborales, pues aseguran que los reclutadores se quedaban con gran parte del dinero prometido.

José María trabajaba como albañil y también elaboraba empanadas y chicha para sostener a su familia. De acuerdo con sus allegados, decidió viajar impulsado por la necesidad de reunir dinero para la operación de su hijo.

Mientras esperan una confirmación oficial sobre su destino, sus familiares continúan solicitando apoyo de las autoridades para esclarecer el caso, establecer responsabilidades en el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos y, en caso de confirmarse su fallecimiento, gestionar la repatriación de sus restos.

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