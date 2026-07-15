Virgen de Urkupiña llega a la ciudad de Cochabamba y da inicio a las actividades previas a su festividad

La imagen de la Virgen de Urkupiña llegó este miércoles a la ciudad de Cochabamba como parte de las actividades previas a la festividad en honor a la patrona de la integración nacional.

La imagen fue trasladada desde el templo de San Ildefonso, en Quillacollo, y recorrió la avenida Blanco Galindo acompañada por decenas de fieles que participaron de la procesión hasta llegar a la Casa de las Culturas de la Gobernación de Cochabamba, ubicada en la plaza 14 de Septiembre.

En el lugar se realizó una misa en honor a la Virgen de Urkupiña, donde autoridades religiosas destacaron el significado de esta celebración para la población cochabambina y boliviana.

Iglesia llama a mantener la fe en tiempos difíciles

El vicario del templo San Ildefonso, Juan Carlos Molina, señaló que la llegada de la imagen representa un momento de unidad y esperanza para las familias.

“Pedimos al Señor Jesús que, por intercesión de nuestra madre, nos bendiga y bendiga todas las actividades de nuestro pueblo, sobre todo en este tiempo de tantas carencias y dificultades”, expresó.

El religioso destacó que la festividad busca fortalecer la fe y brindar un mensaje de esperanza a la población.

“Necesitamos el auxilio de nuestra madre para seguir adelante en el camino y no desfallecer, porque contamos con el auxilio del Señor”, manifestó.

Actividades rumbo a la festividad de Urkupiña

Molina informó que las actividades religiosas comenzaron el 31 de julio con la quincena de Urkupiña, que se extenderá hasta el 13 de agosto con celebraciones diarias en el santuario.

Explicó que cada jornada inicia con el Saludo de la Aurora a las 05:00, mientras que por las tardes se realizan peregrinaciones de diferentes vicarías y organizaciones religiosas.

El cronograma contempla también la entrada de los niños Urkupiñita el 2 de agosto, la procesión de Advocaciones Marianas el 8 de agosto, la entrada autóctona el 9 de agosto, la entrada folclórica el 14 de agosto, la celebración central el 15 de agosto y el Calvario el 16 de agosto.

Invitación a participar de la festividad

El alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, invitó a la población a participar de las actividades en honor a la Virgen de Urkupiña y anunció la presencia del presidente Rodrigo Paz, la primera dama y otras autoridades en los actos centrales de la festividad.

La llegada de la imagen a Cochabamba marca el inicio de una serie de actividades religiosas y culturales que reunirán a miles de devotos durante el mes de agosto.

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