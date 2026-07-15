Médicos continúan en paro indefinido y pacientes siguen sin atención en hospitales

Los profesionales en salud mantienen un paro indefinido en demanda del pago de los salarios correspondientes al mes de junio, una medida que continúa afectando a cientos de pacientes que madrugan para conseguir una consulta médica en hospitales y centros de salud.

La protesta fue asumida por la Confederación de Profesionales en Salud y el Colegio Médico de Bolivia, cuyos afiliados exigen que el Gobierno haga efectivo el desembolso de los sueldos adeudados para levantar la medida de presión. Mientras tanto, la atención permanece restringida y únicamente se reciben casos de emergencia.

La situación también podría agravarse, ya que los trabajadores en salud anunciaron un nuevo paro de 48 horas para este jueves. Además del pago de salarios, demandan la cancelación del bono de vacunación.

Los principales afectados son los pacientes, muchos de ellos provenientes no solo de la capital cruceña, sino también de diferentes provincias, quienes llegan desde la madrugada con la esperanza de ser atendidos.

“A todos nos afecta, más que todo a los pacientes. Que las autoridades busquen solucionar pronto, porque los afectados somos los pacientes”, expresó una ciudadana.

Durante la jornada, decenas de personas con citas programadas con especialistas tuvieron que regresar a sus hogares sin recibir atención médica. Las consultas externas fueron suspendidas y deberán ser reprogramadas una vez que concluya el conflicto.

El Ministerio de Salud cuestionó la continuidad del paro y aseguró que el proceso de pago ya fue iniciado luego de corregir observaciones detectadas en las planillas remitidas por los Servicios Departamentales de Salud (Sedes).

La ministra de Salud, Marcela Tatiana Flores, explicó que el retraso obedeció a inconsistencias encontradas durante la revisión de las planillas, entre ellas registros duplicados con distintos números de cédula de identidad, descuentos erróneos, aportes y retenciones judiciales, lo que obligó a realizar una verificación integral antes de autorizar los desembolsos.

“Le hemos avisado al Colegio Médico y a los sindicatos. Les hemos mandado la evidencia, los informes y el comunicado del por qué se retrasó el pago”, afirmó la autoridad.

Desde la Gobernación de Santa Cruz también señalaron que los salarios son cancelados apenas los recursos ingresan a las arcas departamentales y aseguraron que las consultas externas suspendidas deben ser reprogramadas.

Mientras no exista una solución al conflicto, el paro médico continúa y la atención especializada permanece paralizada, dejando a cientos de pacientes como los principales perjudicados por la falta de un acuerdo entre las autoridades y el sector salud.

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