La Policía Boliviana desplegará más de 1.000 efectivos para garantizar la seguridad durante las actividades programadas por el 217 aniversario de la gesta libertaria de La Paz, mientras que la Dirección Departamental de Tránsito movilizará 200 policías para el control de la circulación vehicular.

Corte de vías en el centro paceño

El director departamental de Tránsito, Boris Mendoza, informó que los cortes de circulación comenzarán a las 14:30, debido al traslado de los restos de Pedro Domingo Murillo hacia la plaza Murillo, actividad previa al desfile cívico y al tradicional desfile de teas.

"La Dirección Departamental de Tránsito tiene previsto desplegar 200 servidores públicos policiales y el Comando Departamental contará con más de 1.000 efectivos para la celebración del departamento de La Paz", informó la autoridad.

Mendoza explicó que se realizarán 47 puntos de cierre en distintos sectores de la ciudad, recomendando a los conductores tomar rutas alternas.

Entre los principales cortes se encuentran la Cervecería Boliviana Nacional, la autopista con desvío por la avenida Perú y la calle Manco Cápac, además de restricciones en la avenida Armendáriz, Sucre y la plaza del Estudiante.

"A horas 14:30 la Dirección Departamental procederá a la regulación del tráfico vehicular para que a las 15:00 se realice el traslado de los restos de don Pedro Domingo Murillo y a las 16:00 comience el desfile cívico", precisó.

La autoridad añadió que, una vez concluidas las actividades oficiales y la verbena paceña, las unidades policiales restablecerán gradualmente la circulación vehicular y continuarán con los controles de seguridad durante la madrugada.

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