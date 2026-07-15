Gobierno espera regularizar provisión de diésel en los próximos días

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que el Gobierno espera que la provisión de diésel se vaya regularizando en los próximos días, luego de las dificultades que aún afectan al transporte pesado y al sector productivo.

La autoridad señaló que, de acuerdo con la información que recibió de las áreas técnicas, el combustible existe, pero todavía hay problemas pendientes en la logística de distribución.

“El producto existe, había un problema logístico y han habido mejoras, pero todavía hay temas pendientes”, afirmó Gálvez.

Bloqueos rompieron la cadena de suministro

Gálvez atribuyó el retraso principalmente a los más de 50 días de bloqueo, que inmovilizaron cisternas cargadas de combustible y afectaron toda la cadena de suministro.

Explicó que, cuando las cisternas no pueden llegar a destino para descargar, también se afecta la programación de nuevas compras, la llegada de buques y la distribución posterior del combustible.

“Cuando hablamos de la ruptura de la cadena de suministro es que todo eso quedó dañado”, sostuvo.

Controles de calidad también ralentizan el proceso

El vocero indicó que a ese escenario se suman los nuevos controles de calidad aplicados al diésel y la gasolina, que implican toma de muestras, análisis de laboratorio y otros procedimientos técnicos.

Según Gálvez, esas medidas son necesarias para garantizar un buen producto, pero también generan retos operativos y demoras en la provisión.

“Es una norma estricta, buena, porque garantiza que tendremos siempre un buen producto, pero trae sus retos operativos”, explicó.

Gasolina se regularizó, pero el diésel sigue pendiente

Consultado sobre por qué la gasolina ya se normalizó y el diésel no, Gálvez señaló que ambos combustibles tienen procesos distintos de provisión y distribución.

Reconoció que el Gobierno hubiera querido resolver el problema con mayor rapidez, pero dijo que la demanda de diésel coincide con un momento de alta necesidad para el transporte pesado y el sector productivo.

“Así como se ha resuelto lo de la gasolina, también deberíamos en breve tener una solución respecto al diésel conforme pasen los días”, indicó.

Prevén normalidad hacia fin de mes

Gálvez señaló que las autoridades del sector estiman que la normalidad total podría alcanzarse en las próximas semanas o eventualmente hasta finales de julio.

Sin embargo, evitó dar una fecha exacta y remarcó que el Gobierno trabaja para que esta situación no vuelva a repetirse.

“No tendría que volver a pasar”, dijo al ser consultado sobre un posible nuevo episodio de desabastecimiento.

Dependencia externa y factores internacionales

El vocero también recordó que Bolivia aún depende de factores externos porque no produce la cantidad suficiente de gasolina y diésel que consume.

Señaló que eventuales tensiones internacionales y variaciones en el precio del crudo pueden afectar el mercado y generar vulnerabilidad para el país.

“Mientras tanto dependemos de factores externos”, afirmó.

Leyes estructurales y nuevo orden económico

Gálvez también se refirió al paquete de leyes estructurales que prepara el Gobierno y señaló que varias normas ya están prácticamente listas para ser enviadas a la Asamblea Legislativa.

Indicó que el objetivo es impulsar una transformación profunda del Estado y avanzar hacia un nuevo orden económico, con normas que deberán ser socializadas y debatidas con los sectores y fuerzas políticas.

Entre las leyes mencionadas están la ley de inversiones, la ley de hidrocarburos y la ley de electricidad, aunque aclaró que aún no se tiene un orden definitivo de presentación.

Gobierno recaba información sobre bolivianos en la guerra

Gálvez también fue consultado sobre las denuncias de presunto reclutamiento de bolivianos para la guerra entre Rusia y Ucrania. Al respecto, indicó que la Cancillería y el Ministerio de Defensa están recabando información.

El vocero evitó adelantar criterios y señaló que se trata de un tema delicado de derecho internacional, por lo que se esperará información oficial antes de emitir una posición formal.

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