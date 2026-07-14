Investigan quiénes tuvieron el último contacto con acribillados en San Ignacio

El Ministerio Público avanza en la investigación por el asesinato de dos hombres ocurrido el fin de semana en el municipio de San Ignacio de Velasco. El fiscal del caso, Sergio Riodrio, informó que las primeras actuaciones apuntan a identificar tanto a los autores materiales como a los posibles autores intelectuales del hecho.

"El Ministerio Público tomó conocimiento el día domingo, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, del deceso de dos personas de sexo masculino, las mismas que presentaban diferentes impactos de bala en la zona del cráneo", señaló Riodrio.

Tras el levantamiento legal de los cadáveres, ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para la realización de la autopsia. Debido a las características del hecho, la investigación fue abierta por el delito de asesinato.

"Se realizan diferentes acciones investigativas para identificar primeramente a los autores materiales. No se descarta también la participación de autores intelectuales dentro del presente hecho", afirmó.

De acuerdo con la información obtenida durante las primeras investigaciones, una de las víctimas había salido la tarde del sábado con la finalidad de mostrar un galpón que se encontraba en proceso de venta. Lo hizo acompañado por un trabajador y, presuntamente, se reunió con varias personas interesadas en el inmueble.

En relación con el vehículo en el que presuntamente llegaron las víctimas, el fiscal indicó que cuando los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acudieron al lugar no encontraron ningún motorizado.

"Se estableció que aparentemente la víctima había llegado en un vehículo; sin embargo, cuando los efectivos llegaron al lugar no se encontró rastro de algún motorizado", precisó.

Asimismo, informó que algunos vecinos de la zona manifestaron haber escuchado el ruido de un vehículo e incluso de una motocicleta la noche del hecho. Estos testimonios forman parte de los elementos que analiza el Ministerio Público para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables del doble asesinato.

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