“No muestran arrepentimiento”: padre de menor fallecido en Sparring exige justicia

Tras la muerte del adolescente Ángel Jadiel, de 15 años, su padre Jasmani Núñez, denunció que los presuntos acusados, “desde el primer momento no tuvieron arrepentimiento" ni empatía con la familia. El menor de edad falleció este sábado en el hospital San Juan de Dios tras luchar por su vida durante casi seis meses en terapia intensiva, víctima de graves lesiones cerebrales provocadas por adultos en un supuesto sparring.

De la práctica deportiva a la agresión brutal

El trágico desenlace ocurrió tras un entrenamiento en enero donde el joven, que carecía de experiencia y solo practicaba porque practicaba el deporte, fue sometido a un violento combate con adultos sin la autorización de sus padres.

“Esto no es sparring, esto fue una pelea brutal”, denunció Núñez, padre de la víctima, visiblemente afectado por la pérdida de su hijo.

La familia Núñez denunció que los supuestos implicados mantuvieron una postura de total indiferencia y frialdad desde el primer momento del incidente, negándoles incluso ayuda económica básica para las recetas médicas.

“Yo les dije, ¿por qué le hicieron eso a mi hijo? Y uno de ellos me dijo ‘hable con mi abogado’”, relató el progenitor al describir la falta de humanidad de los agresores.

De los cuatro imputados en el caso, solo uno de ellos, identificado como Pablo R. quien fue el último en golpear al menor, se encuentra actualmente bajo detención preventiva. Los tres involucrados restantes recibieron medidas sustitutivas y caminan hoy en libertad, lo que incrementa el dolor de los allegados del fallecido y el temor ante el peligro de fuga.

El padre de la víctima apuntó directamente contra el entrenador indicando que es tan culpable como el que golpea. Ante este panorama, exige con urgencia que la tipificación actual de lesiones graves y tentativa de homicidio cambie formalmente al delito de homicidio.

Los restos del menor ya descansan en el Cementerio Municipal de los Lotes, un espacio gestionado gracias al apoyo directo del alcalde local. Ahora, la familia solicita que la Defensoría de la Niñez se adhiera formalmente a las investigaciones debido a que el fallecido era un menor de edad.

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