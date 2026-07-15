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Trabajo dispone jornada continua este 15 de julio y confirma feriado en La Paz

Las entidades públicas atenderán de 08:30 a 14:00 este miércoles, mientras que el jueves 16 de julio se suspenderán las actividades laborales en los sectores público y privado por la efeméride paceña.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

15/07/2026 10:53

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Foto: Referencial. Pexels.
La Paz

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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social dispuso jornada continua para este miércoles 15 de julio en todas las instituciones públicas del departamento de La Paz, además de ratificar que el jueves 16 de julio será feriado departamental con suspensión de actividades laborales en los sectores público y privado.

La determinación fue oficializada mediante el Comunicado DGTHSO-0033/2026, emitido por la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, en el marco de la conmemoración del CCXVII Aniversario del Grito Libertario del Departamento de La Paz.

Respecto al sector privado, el Ministerio indicó que las empresas e instituciones deberán adecuar sus horarios para aplicar la jornada continua, garantizando el cumplimiento de la carga horaria establecida por la normativa laboral mediante acuerdo entre las partes.

Feriado departamental

Asimismo, la cartera de Estado recordó que el jueves 16 de julio será feriado departamental, con suspensión de actividades laborales en todo el departamento de La Paz en homenaje a su efeméride.

Se exhortó a las instituciones públicas y privadas a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de ambas disposiciones.

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