Revilla apuesta por la reactivación económica de La Paz: "De la crisis nacen las oportunidades"

En el marco de la celebración por los 217 años de la gesta libertaria de La Paz, el gobernador Luis Revilla afirmó que el departamento debe aprovechar el actual contexto para impulsar la reactivación económica y construir una agenda conjunta de desarrollo entre autoridades, sectores sociales y empresarios.

La Paz se levanta nuevamente a superar la crisis

La autoridad señaló que los recientes conflictos dejaron un fuerte impacto en la economía paceña, pero también abrieron la posibilidad de trabajar de manera coordinada.

"De las crisis nacen las oportunidades. Toda La Paz está encontrando una oportunidad única de unirnos y reinventarnos", sostuvo Revilla.

El gobernador explicó que, durante sus primeras semanas de gestión, sostuvo reuniones con alcaldes, organizaciones sociales, empresarios, universidades y representantes de distintos sectores para identificar las principales necesidades del departamento.

Entre las demandas más recurrentes mencionó la construcción y mejora de caminos, el acceso al agua para fortalecer la producción en el altiplano y una mejor cobertura de salud en las provincias.

Asimismo, destacó el potencial turístico de La Paz y anunció que trabaja, junto al Gobierno nacional y al sector privado, en una estrategia de largo plazo para consolidar al departamento como uno de los principales destinos del país.

"Necesitamos generar las condiciones y dar las certezas para que lleguen inversiones al sector turístico", afirmó.

Presupuesto para mejorar el departamento

Revilla también cuestionó la inversión en proyectos que no generaron resultados y aseguró que los recursos públicos deben destinarse a infraestructura vial, salud, producción y turismo.

La autoridad envió un mensaje a la población paceña por la efeméride departamental y comprometió una gestión enfocada en generar oportunidades para los jóvenes, fortalecer el trabajo con los municipios y reducir las brechas entre el área urbana y rural.

"Vamos a trabajar con absolutamente todos los sectores para que, por primera vez, unamos a los paceños en una sola perspectiva de desarrollo", expresó.

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