Velasco impulsará el 50-50 y la descentralización en reunión de gobernadores convocada por Paz en Sucre

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, confirmó que asistirá a la reunión convocada por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, prevista para el próximo 5 de agosto en la ciudad de Sucre, donde planteará una agenda que incluye el modelo de redistribución de recursos 50-50, la ley financial, los bonos de vacunación, los prediarios y otras demandas históricas del departamento.

El anuncio se realizó tras una reunión en la que participaron el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis; el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra; y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas. El principal tema del encuentro fue impulsar una posición conjunta en torno al modelo 50-50.

“Estamos hablando de la agenda cruceña y de las peticiones históricas que tenemos”, afirmó Velasco.

La autoridad explicó que las reuniones entre las instituciones continuarán para consolidar una propuesta común antes del encuentro con el Gobierno nacional.

“Vamos a estar reunidos constantemente porque es momento de unificarnos y hacer las peticiones y demandas importantes de nuestro departamento”, señaló.

Velasco sostuvo que la descentralización de los recursos es una necesidad urgente y la vinculó con la situación financiera que atraviesa el sistema de salud.

“No podemos seguir como estamos. Los médicos no pueden seguir sin cobrar sus sueldos y la única forma de que eso pase es con una descentralización de los recursos”, manifestó.

Respecto a la convocatoria realizada por el presidente Rodrigo Paz, el gobernador aseguró que su administración acudirá al diálogo con disposición, aunque espera resultados concretos.

“La aceptamos y la celebramos también. Cada vez que nuestro presidente nos llame a los gobernadores, vamos a estar dispuestos a hablar. Ya lo hemos hecho un par de veces y esperemos que esta vez se avance con temas, porque hasta el momento no se ha avanzado con nada”, afirmó.

Asimismo, adelantó que Santa Cruz presentará una agenda amplia durante el encuentro en Sucre.

“Una de las propuestas que vamos a llevar es el 50-50, pero no solamente eso, sino también la ley financial, los bonos de vacunación, los prediarios. Hay muchas demandas que tiene Santa Cruz que no podemos seguir aplazándolas; no podemos seguir retrasando estas deudas históricas que tiene el centralismo con Santa Cruz”, enfatizó.

Las declaraciones del gobernador se producen luego de que el presidente Rodrigo Paz convocara a los nueve gobernadores del país a una reunión para el próximo 5 de agosto en Sucre, cuya agenda contempla el tratamiento de la redistribución de recursos bajo el modelo 50-50.

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