Revilla se reúne con gobernador chileno para fortalecer el Corredor Bioceánico Central

El gobernador del departamento de La Paz, Luis Revilla, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador regional de Arica y Parinacota (Chile), Diego Paco Mamani, con el objetivo de consolidar una agenda conjunta para impulsar el Corredor Bioceánico Central.

Reunión de cooperación entre gobernaciones

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la importancia de esta infraestructura estratégica para fortalecer la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico, facilitando el acceso de los mercados sudamericanos hacia Asia.

"Esta infraestructura estratégica fortalecerá la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico, facilitando el acceso de los mercados sudamericanos hacia Asia y generando nuevas oportunidades de desarrollo, integración y crecimiento económico", destacó Revilla.

La reunión también permitió avanzar en una agenda de integración regional orientada a fortalecer los vínculos entre el departamento de La Paz y la región chilena de Arica y Parinacota, con énfasis en el comercio, la logística y el desarrollo económico.

El gobernador paceño afirmó que su administración continuará impulsando iniciativas de cooperación internacional para abrir nuevas oportunidades en beneficio de la población y fortalecer la integración regional.

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