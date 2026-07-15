El Salar de Uyuni recibirá su primer Festival Internacional de Cine

El Salar de Uyuni será el escenario de la primera edición del Festival Internacional de Cine Salar Film Festival, que se desarrollará del 30 de julio al 2 de agosto con una programación que reunirá estrenos cinematográficos, cineastas nacionales e internacionales, actividades de formación y propuestas culturales.

El evento, impulsado por el cineasta boliviano Rodrigo Bellott y la plataforma Una Gran Nación, ya agotó la totalidad de sus entradas.

"La buena noticia es que el festival hoy es un sold out completo. Mucha gente ha apostado por esta primera versión del festival, que se va a llevar a cabo en el desierto de sal. Es una iniciativa financiada por empresas privadas que han apostado por el séptimo arte y esperamos que sea la primera de muchas versiones", afirmó Bellott.

El director explicó que la iniciativa nació con el objetivo de promover el turismo y mostrar al mundo uno de los principales atractivos naturales de Bolivia a través del cine.

"Mucha gente conoce el Salar de Uyuni por fotografías, pero no lo ha visitado. Queríamos encontrar una forma de traer a más personas y visibilizarlo a nivel global. El cine es una herramienta colectiva que puede lograr eso, además de generar trabajo y movimiento económico para el país", señaló.

Bellott destacó que la programación incluirá películas inéditas que aún no han llegado a salas comerciales ni a plataformas de streaming.

Entre los principales atractivos figura el estreno latinoamericano de la más reciente película del reconocido director español Pedro Almodóvar, además de producciones provenientes de India, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos y dos películas bolivianas que tendrán su estreno mundial durante el festival.

Además de las proyecciones, el evento ofrecerá clases magistrales, conferencias sobre producción y financiamiento audiovisual, encuentros con directores y productores internacionales, mesas de diálogo entre cineastas y actores bolivianos, así como espacios de networking para fortalecer la industria audiovisual del país.

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