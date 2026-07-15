La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Oruro confirmó la ampliación del descanso pedagógico por una semana más para todas las unidades educativas del departamento, con el objetivo de proteger la salud de los estudiantes ante las bajas temperaturas.

El director departamental de Educación, Germán Cardozo, informó que la determinación fue asumida luego de una reunión con las 21 direcciones distritales de educación y tras analizar los reportes emitidos por cada uno de los distritos educativos de Oruro.

“Después de sostener una reunión con las 21 direcciones distritales de educación y conocer los reportes correspondientes de cada uno de los distritos educativos del departamento de Oruro, se ha determinado ampliar el descanso pedagógico por un lapso de una semana más”, señaló la autoridad.

Cardozo explicó que, debido a la ampliación del receso escolar, también será necesario reformular el calendario escolar para garantizar el cumplimiento de las actividades académicas previstas para la presente gestión.

“En vista de que se amplía el descanso pedagógico, también se formula la conclusión del calendario escolar. Recomendamos a nuestros padres de familia y a nuestros estudiantes que durante este periodo de descanso no descuiden el uso de ropa abrigada”, manifestó.

La medida alcanza a todas las unidades educativas del subsistema de educación regular, así como a los centros de educación especial y de educación alternativa del departamento.

Según la Dirección Departamental de Educación, la decisión busca precautelar la salud de niños, adolescentes y jóvenes frente a las condiciones climáticas que afectan a la región durante la temporada invernal.

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