¿Qué está pasando con el dólar? Economista revela las causas detrás del nuevo incremento

El gerente de proyectos y encargado del Observatorio Económico de la ICAM, Gastón Malpartida, dijo que el incremento del dólar en Bolivia responde principalmente a una mayor demanda de divisas dentro del sistema financiero, debido al retiro de dólares por parte de algunos ahorristas.

El economista señaló que las personas comenzaron a retirar sus depósitos en dólares tras el anuncio de las fechas habilitadas para acceder a estos recursos, lo que generó una mayor presión sobre el mercado cambiario.

“Al haber más demanda, el promedio ponderado con el que se calcula el tipo de cambio se eleva y por eso estamos viendo este incremento en estos días”, explicó.

Este miércoles 15 de julio, el tipo de cambio se ubicó en Bs 10,70, según la referencia del Banco Central de Bolivia (BCB), mostrando un aumento respecto a jornadas anteriores, cuando se encontraba entre Bs 10,40 y Bs 10,50.

Falta de confianza influye en el comportamiento de los ahorristas

Malpartida indicó que, en un escenario de mayor confianza en el sistema financiero, las personas que no necesitan sus dólares deberían mantenerlos depositados; sin embargo, advirtió que la seguridad no depende únicamente de los bancos, sino también de las señales que brinda el Estado.

“La seguridad no solo viene de la banca, también viene desde el Estado. Hay que dar seguridad para que todo esto funcione”, sostuvo.

En ese contexto, cuestionó si las medidas adoptadas están logrando recuperar la confianza de la población o si, por el contrario, están impulsando a más personas a retirar sus dólares y buscar refugio en la moneda extranjera.

Cuestiona coordinación de medidas económicas

El economista consideró que medidas como el tipo de cambio flexible y la habilitación para el retiro de depósitos en dólares eran decisiones que debían implementarse, pero señaló que la coordinación y los tiempos pudieron ser mejores.

Afirmó que el contexto económico, marcado por semanas de dificultades y anuncios pendientes, generó mayor sensibilidad entre la población.

También explicó que aún están en proceso factores que podrían aumentar la disponibilidad de divisas, como el ingreso de recursos provenientes de exportaciones mineras y la aprobación de créditos internacionales.

“Al no haberse concretado estos mecanismos, se genera presión sobre el tipo de cambio”, señaló.

Problemas operativos en bancos generan incertidumbre

Malpartida también se refirió a denuncias de usuarios que tuvieron dificultades para retirar sus ahorros o acceder a bolivianos al tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central.

Indicó que algunos bancos habrían presentado problemas de actualización de sus sistemas, situación que aumenta la incertidumbre entre los clientes.

“Existe un problema de coordinación. El Banco Central y los bancos deberían garantizar que los sistemas estén adecuados y que existan las condiciones necesarias para que el proceso funcione”, expresó.

Añadió que mientras algunas entidades financieras lograron atender las solicitudes de sus clientes, otras todavía presentan dificultades operativas.

Cotizaciones digitales pueden generar especulación

Sobre los portales y plataformas digitales que muestran valores del dólar y que son utilizados como referencia por algunos operadores del mercado informal, el economista mencionó que estas cotizaciones pueden presentar movimientos bruscos.

Señaló que las variaciones de las monedas digitales pueden influir en las expectativas de la población y generar comportamientos especulativos. “Muchas veces esto responde más a especulación que a un comportamiento real de la economía”, indicó.

Esperan mayor ingreso de divisas para estabilizar el mercado

Respecto a una posible disminución del dólar, el economista afirmó que dependerá de la llegada de nuevas divisas, la normalización de las exportaciones y la concreción de financiamiento externo.

Comentó que, si estos recursos ingresan al sistema financiero, podría existir una mayor estabilidad en el tipo de cambio.

Finalmente, recomendó a la población actuar con prudencia y evitar la compra de dólares únicamente por temor o especulación.

“La población debe utilizar la moneda con la que realiza sus actividades. El ciudadano de a pie necesita principalmente bolivianos para sus gastos diarios; el mayor impacto está en las empresas que realizan operaciones internacionales”, señaló.

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