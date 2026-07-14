Mañana inicia la devolución de dólares: ¿hasta cuánto puedes retirar?

Desde este miércoles 15 de julio se habilita el retiro para ahorristas con depósitos de entre $us 1.001 y $us 3.000, como parte del cronograma gradual definido para devolver recursos en dólares del sistema financiero.

La devolución programada de depósitos en dólares ingresa este miércoles 15 de julio a una nueva etapa. A partir de esa fecha, las personas naturales que tengan saldos de entre $us 1.001 y $us 3.000 podrán solicitar la devolución de sus recursos en entidades financieras.

El cronograma difundido por el Banco Central de Bolivia establece que el proceso será gradual y avanzará según el monto depositado. Para este primer tramo se prevé una devolución total de $us 48 millones.

¿Hasta cuánto se puede retirar desde mañana?

Desde este miércoles, el monto habilitado corresponde a ahorristas con depósitos de hasta $us 3.000, siempre que se encuentren dentro del tramo establecido de $us 1.001 a $us 3.000.

Esto no significa que todos los usuarios puedan retirar cualquier monto, sino que cada ahorrista podrá solicitar la devolución de acuerdo con el saldo que tenga en su cuenta y la etapa que le corresponda.

Los retiros serán voluntarios y se realizarán a través de las entidades financieras, según el cronograma definido por el BCB.

Cómo será el procedimiento

El ahorrista deberá acudir a la entidad financiera donde tiene su cuenta en dólares y solicitar el retiro de sus depósitos, de acuerdo con el tramo habilitado.

La devolución se realizará en dólares y de manera escalonada. El Ministerio de Economía informó anteriormente que el proceso busca permitir a los ahorristas retirar sus recursos en las mismas condiciones en las que fueron depositados.

Cronograma para personas naturales

Después del primer tramo que inicia este 15 de julio, la devolución continuará de la siguiente manera:

De acuerdo con la información divulgada por el BCB, se prevé devolver a personas naturales un total de $us 1.028 millones hasta agosto de 2027.

También aplica para empresas

El cronograma también contempla la devolución progresiva de depósitos en dólares para personas jurídicas hasta diciembre de 2028. En ese caso, se prevé devolver $us 1.056 millones.

Recomendación a los ahorristas

Las personas que tengan cuentas en dólares deben verificar el saldo de sus depósitos y revisar desde qué fecha les corresponde solicitar el retiro.

Para evitar confusiones, se recomienda acudir directamente a la entidad financiera donde se encuentra la cuenta y consultar requisitos, horarios y modalidad de atención.

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