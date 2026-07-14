Supera a la cotización oficial: Así cierra el dólar paralelo este martes 14 de julio

El mercado cambiario informal en Bolivia vivió una jornada de intensa actividad y volatilidad este martes 14 de julio. Tras registrar oscilaciones constantes a lo largo del día, el dólar paralelo cerró sus operaciones cotizándose en Bs 10.52 para la compra y Bs 10.56 para la venta, de acuerdo con el reporte especializado del portal dolarboliviahoy.com.

Con este último movimiento, el mercado paralelo superó la cotización oficial publicada por el Banco Central de Bolivia (BCB), que para esta misma jornada era de Bs 10.50.

La cotización de la divisa estadounidense en las calles no dio tregua y mostró variaciones en tres momentos clave. A las 6:00 de la mañana, la jornada arrancó con una cotización de Bs 10.51. Hacia el mediodía, el panorama cambió levemente al registrarse un descenso en la compra, que se situó en Bs 10.49, mientras que la venta subió a Bs 10.52. Finalmente, al cierre de la tarde, el billete verde retomó su fuerza alcista para terminar el día en su punto más alto.

El dinamismo del mercado informal de este martes refleja la constante pulseada entre la oferta y la demanda de divisas, manteniendo una brecha estrecha pero visible respecto al tipo de cambio oficial del Estado.

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