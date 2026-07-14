Exportadores se declaran en emergencia y lanzan pedido urgente a Rodrigo Paz

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) se declaró en estado de emergencia y solicitó una reunión con el presidente Rodrigo Paz para abordar la crisis que atraviesa el sector debido a la escasez de diésel, la falta de divisas, las consecuencias de más de 50 días de bloqueos y la incertidumbre generada por el nuevo esquema del tipo de cambio.

Problemas que enfrenta el sector exportador

La gerente general de la Caneb, Gisela Morales, explicó que el principal problema para los exportadores continúa siendo la falta de combustible, ya que impide cumplir con la producción y el traslado de mercancías hacia los mercados internacionales.

"Nosotros necesitamos que el Gobierno facilite las exportaciones y nos dé previsibilidad para poder exportar", sostuvo.

La Caneb también advirtió que las afectaciones provocadas por los bloqueos superan los $us 1.100 millones, además del deterioro de la imagen internacional de Bolivia como proveedor confiable.

Caneb contribuye al mercado financiero boliviano

Morales indicó que, si bien la implementación del tipo de cambio flexible transparentó el mercado cambiario, el sector requiere una mejor coordinación entre las instituciones vinculadas al comercio exterior para evitar mayores dificultades operativas, especialmente en actividades como la minería, donde las exportaciones se realizan de forma permanente.

Según datos de la entidad, el sector exportador aportó más de $us 5.500 millones hasta mayo de este año y considera que constituye una de las principales fuentes de generación de divisas para el país.

Compradores internacionales pierden interés en Bolivia

La representante empresarial señaló que varios compradores internacionales comenzaron a optar por proveedores de otros países debido a los incumplimientos ocasionados por la falta de combustible y los problemas logísticos.

"Sin este insumo no podemos exportar", enfatizó Morales al referirse al abastecimiento de diésel.

Entre las principales demandas del sector figuran garantizar el suministro regular de combustible, agilizar los trámites de exportación, digitalizar los procesos administrativos, mejorar la coordinación institucional y generar condiciones que permitan incrementar el ingreso de divisas al país.

La Cámara Nacional de Exportadores informó que la solicitud de reunión con el presidente fue enviada el lunes y espera una respuesta en los próximos días para abordar estas demandas junto a las autoridades económicas del Gobierno.

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