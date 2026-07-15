El dólar sigue subiendo: El BCB fija el tipo de cambio oficial para este miércoles

El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó la noche de este martes el nuevo tipo de cambio oficial del dólar estadounidense que regirá en todo el territorio nacional a partir de las 00:00 horas de este miércoles 15 de julio. La entidad financiera matriz fijó el valor de la divisa extranjera en Bs 10,70.

Cotización del BCB.

Con este nuevo ajuste, la moneda norteamericana mantiene una racha al alza constante en lo que va de la semana:

Lunes: Se ubicó en Bs 10,40 .

Martes: Subió a Bs 10,50 .

Miércoles: Se posiciona en Bs 10,70.

Esta fluctuación diaria se enmarca en la tercera semana de vigencia del nuevo régimen flexible del dólar, un esquema cambiario que sustituyó la histórica fijeza de la moneda extranjera en el país para adaptarse de manera dinámica a las condiciones actuales del mercado financiero.

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