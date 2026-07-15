¿Qué dijo Rodrigo Paz sobre el dólar? Estas fueron sus declaraciones

Durante la sesión de honor por la efeméride paceña, el presidente Rodrigo Paz Pereira defendió las medidas económicas implementadas por su Gobierno y cuestionó que exista preocupación cuando el dólar registra pequeñas variaciones en su cotización.

Dólar flexible

La autoridad sostuvo que, tras seis meses de gestión, se logró estabilizar la economía y generar mayor confianza para atraer inversiones, especialmente en regiones estratégicas como el departamento de La Paz.

"Veo algunos analistas que se asombran de que el dólar pueda variar diez centavos, cuando antes saltaba siete, ocho, diez o hasta veinte bolivianos".

Paz aseguró que el país atraviesa una etapa de estabilidad económica y pidió no generar incertidumbre mientras el Gobierno trabaja en la recuperación de la economía y la ejecución de proyectos de inversión.

La Paz como eje de desarrollo

Además, afirmó que La Paz tiene una posición estratégica por su conexión con otros departamentos y con mercados internacionales a través de Perú y Chile, aspecto que, según dijo, debe aprovecharse para fortalecer la actividad económica.

"Cuando estamos generando confianza para que los sectores inviertan en Bolivia, una variación de diez centavos no puede convertirse en una alarma".

Llamado a la unidad

El mandatario también exhortó a dejar de lado los discursos de confrontación y aseguró que el Gobierno priorizará la inversión pública, la producción y la generación de empleo como ejes de su gestión.

Mira la programación en Red Uno Play