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“No estamos pidiendo limosna”: Santa Cruz debe quedarse con los recursos que genera, afirma Velasco

El gobernador cruceño destacó la iniciativa impulsada por el Consejo Autonómico y aseguró que el planteamiento beneficiará no solo a Santa Cruz, sino a todas las regiones del país. “Acá ganamos todos y quiero que se cambie la narrativa”, afirmó.

Charles Muñoz Flores

15/07/2026 13:49

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El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco. FOTO: RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, afirmó que el departamento no busca privilegios, sino que se respete el derecho de las regiones a administrar una mayor parte de los recursos que generan. Durante una declaración pública, sostuvo que esta es una demanda histórica respaldada por el Estatuto Autonómico y la Constitución Política del Estado.

“No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo lo que nos corresponde, estamos pidiendo nuestro dinero. Estamos pidiendo que los recursos que se generen en Santa Cruz y en los departamentos se queden, porque somos nosotros los que estamos en contacto cercano con la gente”, expresó la autoridad.

Velasco destacó la iniciativa impulsada por el Consejo Autonómico y aseguró que el planteamiento beneficiará no solo a Santa Cruz, sino a todas las regiones del país. “Acá ganamos todos y quiero que se cambie la narrativa”, afirmó.

El gobernador señaló además que la propuesta contempla la revisión de competencias que considera inconstitucionales y reiteró que las gobernaciones mantienen varias demandas pendientes relacionadas con el proceso autonómico.

“Es una demanda histórica; está en el Estatuto Autonómico y en la Constitución Política del Estado. Esto va a ser una realidad gracias a todos los cruceños y bolivianos que lo estamos demandando desde hace tantos años”, manifestó.

Asimismo, indicó que el tema será uno de los principales puntos a tratar en la reunión con los demás gobernadores del país. “Tenemos muchas demandas históricas en las gobernaciones”.

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