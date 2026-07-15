“No estamos pidiendo limosna”: Santa Cruz debe quedarse con los recursos que genera, afirma Velasco

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, afirmó que el departamento no busca privilegios, sino que se respete el derecho de las regiones a administrar una mayor parte de los recursos que generan. Durante una declaración pública, sostuvo que esta es una demanda histórica respaldada por el Estatuto Autonómico y la Constitución Política del Estado.

“No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo lo que nos corresponde, estamos pidiendo nuestro dinero. Estamos pidiendo que los recursos que se generen en Santa Cruz y en los departamentos se queden, porque somos nosotros los que estamos en contacto cercano con la gente”, expresó la autoridad.

Velasco destacó la iniciativa impulsada por el Consejo Autonómico y aseguró que el planteamiento beneficiará no solo a Santa Cruz, sino a todas las regiones del país. “Acá ganamos todos y quiero que se cambie la narrativa”, afirmó.

El gobernador señaló además que la propuesta contempla la revisión de competencias que considera inconstitucionales y reiteró que las gobernaciones mantienen varias demandas pendientes relacionadas con el proceso autonómico.

“Es una demanda histórica; está en el Estatuto Autonómico y en la Constitución Política del Estado. Esto va a ser una realidad gracias a todos los cruceños y bolivianos que lo estamos demandando desde hace tantos años”, manifestó.

Asimismo, indicó que el tema será uno de los principales puntos a tratar en la reunión con los demás gobernadores del país. “Tenemos muchas demandas históricas en las gobernaciones”.

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