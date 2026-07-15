Consejo Autonómico anuncia propuesta departamental sobre modelo 50-50

Las principales autoridades de Santa Cruz se reunieron este miércoles en el Comité Pro Santa Cruz en una nueva sesión del Consejo Autonómico, donde uno de los temas centrales fue la construcción de una propuesta departamental sobre el modelo de redistribución de recursos conocido como 50/50.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó que las instituciones cruceñas trabajan en una propuesta conjunta que será presentada en los próximos días, ante la falta de una definición desde el nivel central sobre la aplicación de este mecanismo.

“Todas las instituciones de Santa Cruz, tanto públicas como privadas, tienen una sola visión: sacar adelante la región y la economía del país. Tomando en cuenta la promesa que hizo el presidente del 50/50, es que desde aquí hemos decidido construir una propuesta, ya que hasta el momento no se conoce desde el nivel central cuál es la manera”, señaló.

La autoridad cívica explicó que el documento se encuentra en etapa final de elaboración y que busca establecer una alternativa que permita fortalecer la autonomía y el desarrollo de las regiones.

“En los próximos días se la dará a conocer porque se están ultimando detalles. La importancia de esto es que todas las instituciones estamos en unidad para sacar adelante esto. Este 50/50 tiene que ser beneficioso para cada uno de los departamentos”, agregó.

Del encuentro participaron autoridades departamentales y municipales, además de representantes del Comité Pro Santa Cruz, quienes también analizaron los avances del proceso autonómico y la coordinación institucional para impulsar la agenda de desarrollo regional.

Mira la programación en Red Uno Play