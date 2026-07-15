Calor y fuertes vientos regresan a Santa Cruz: conozca desde cuándo y hasta cuánto subirán las temperaturas

Las corrientes del norte comenzarán a intensificarse desde este miércoles en el departamento de Santa Cruz, provocando un marcado ascenso de las temperaturas y fuertes ráfagas de viento que incrementarán el riesgo de incendios, informó el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

De acuerdo con el pronóstico, el cambio en las condiciones climáticas se consolidará desde el jueves, cuando el ambiente volverá a ser muy caluroso incluso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas máximas alcanzarán los 31°C en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, 28°C en los Valles, 36°C en la provincia Cordillera y 35°C en la Chiquitania.

Vientos de hasta 80 kilómetros por hora

El especialista advirtió que las corrientes del norte estarán acompañadas por ráfagas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora en Santa Cruz de la Sierra y otras zonas del departamento.

En la provincia Cordillera, municipios como Cabezas y Charagua registrarán vientos de hasta 70 km/h, mientras que en la Chiquitania, especialmente en el este de Chiquitos y Ñuflo de Chávez, también se prevén ráfagas cercanas a los 80 km/h.

Mayor riesgo de incendios

La combinación de altas temperaturas, vientos intensos y ausencia de lluvias favorecerá la rápida propagación del fuego, por lo que aumenta el riesgo de incendios de interfaz urbano-forestal, aquellos que se producen en zonas donde convergen áreas habitadas con vegetación.

Este tipo de incendios representa una amenaza para viviendas e infraestructura debido a la presencia de materiales combustibles, como plásticos, vehículos y redes de gas, que pueden intensificar las llamas.

Pronóstico por regiones

En Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, las temperaturas oscilarán entre 16°C y 31°C, con vientos del norte superiores a 80 km/h. No se prevén lluvias, aunque podrían registrarse chubascos durante el fin de semana en la provincia Ichilo.

En los Valles cruceños, el termómetro marcará entre 6°C y 28°C, acompañado por vientos de hasta 60 km/h.

La provincia Cordillera registrará temperaturas entre 12°C y 36°C, mientras que la Chiquitania tendrá valores de 16°C a 35°C, con fuertes ráfagas durante gran parte de la jornada.

Recomendaciones

Ante este panorama, se recomienda a la población evitar quemas, extremar las medidas de prevención y reportar de inmediato cualquier foco de incendio a las autoridades, ya que las condiciones meteorológicas previstas favorecerán la rápida expansión del fuego en distintos sectores del departamento.

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