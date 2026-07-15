Rodrigo Paz participa en la sesión de honor por los 217 años de la gesta libertaria de La Paz

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, participó este miércoles en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, realizada en conmemoración de los 217 años de la gesta libertaria del 16 de julio de 1809.

Desarrollo y crecimiento de La Paz

Durante su intervención, la autoridad destacó la importancia de consolidar un nuevo rumbo para el departamento basado en la unidad, el desarrollo productivo y la ejecución de obras, además de presentar una serie de proyectos en infraestructura vial, salud, agua potable, minería e hidrocarburos.

El mandatario afirmó que, tras los primeros meses de gestión, el Gobierno enfocará sus esfuerzos en impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo mediante inversiones en coordinación con la Gobernación y los gobiernos municipales.

"La Paz tiene que apostar por el futuro. En los siguientes 12 a 24 meses empezamos a crecer, empezamos a producir y a generar empleo".

Asimismo, anunció inversiones para carreteras, puentes, proyectos de agua potable, equipamiento en salud y programas de desarrollo productivo para las provincias paceñas.

Unidad y cooperación entre bolivianos

Durante el acto también reiteró su llamado a la unidad nacional y aseguró que el desarrollo del país requiere el trabajo conjunto entre las diferentes regiones.

"Occidente y Oriente se necesitan. Nadie se salva solo y para sacar adelante a Bolivia tenemos que trabajar entre todos".

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