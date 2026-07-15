Se suspendió la audiencia de juicio del excomandante militar Juan José Zúñiga

La audiencia de juicio oral contra el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, dentro del proceso por la toma militar de la plaza Murillo ocurrida el 26 de junio de 2024, fue suspendida este miércoles en la ciudad de La Paz, luego de que varios de los acusados prestaran su declaración ante el Tribunal.

Durante la jornada, el Tribunal recibió las declaraciones de al menos cinco procesados, como parte de la etapa de producción de prueba dentro del juicio que busca esclarecer las responsabilidades.

Tras concluir esta fase de la audiencia, la autoridad jurisdiccional determinó ingresar en un cuarto intermedio y reprogramar una nueva sesión para continuar con la recepción de declaraciones de los restantes acusados y la incorporación de otros elementos probatorios.

El proceso involucra a varias personas investigadas por su presunta participación en la movilización militar registrada el 26 de junio de 2024, cuando efectivos del Ejército ingresaron con vehículos blindados a la plaza Murillo, en la ciudad de La Paz.

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