En el marco de las celebraciones por el 217 aniversario de la gesta libertaria de La Paz, dos trabajadores que forman parte del paisaje cotidiano de la ciudad compartieron sus historias de vida marcadas por el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo honesto.

Lustracalzados, los paceños más resilientes

Manuel Castillo, lustracalzados desde hace más de 30 años, recordó que llegó a este oficio impulsado por la necesidad y aseguró que la calle le enseñó el valor del trabajo y la solidaridad.

"La sociedad me abrazó. Si no me hubieran dado el apoyo que me brindaron, hubiera tomado una mala decisión. El trabajo dignifica", expresó.

Castillo contó que gracias a su oficio logró sacar adelante a sus cuatro hijos y destacó que ellos son la principal motivación para continuar trabajando.

Los voceadores que guían el destino de los chukutas

Por su parte, Milton Tito relató que comenzó como boceador cuando tenía apenas 15 años, también motivado por la necesidad económica. Hoy, después de más de tres décadas en el oficio, asegura sentirse orgulloso de haber formado a sus tres hijos mediante el trabajo diario.

"La necesidad me obligó a trabajar, pero nunca me fui por el mal camino. Siempre unos centavos ganados con esfuerzo son bienvenidos", afirmó.

Ambos coincidieron en que los recientes conflictos sociales afectaron sus ingresos, aunque aseguraron que nunca dejaron de trabajar para sostener a sus familias.

Además, hicieron un llamado a valorar el esfuerzo de quienes desempeñan oficios tradicionales y a brindar apoyo a las personas que atraviesan situaciones difíciles.

"Es mejor dar que recibir. Compartir es lo mejor que puedes hacer", concluyó Manuel Castillo.

Las historias de ambos reflejan el aporte silencioso de cientos de trabajadores que, desde las calles de La Paz y El Alto, forman parte de la identidad y la memoria cotidiana de la ciudad.

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