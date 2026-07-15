¿Sigue subiendo? Así cotiza el dólar paralelo la tarde de este miércoles 15 de julio

El dólar paralelo volvió a captar la atención de comerciantes, importadores y consumidores este miércoles 15 de julio al mantener una cotización elevada de Bs 10,60 para la compra y Bs 10,65 para la venta, niveles que se han sostenido durante las últimas jornadas pese a las leves variaciones registradas en el transcurso del día.

Dólar paralelo.

Durante las primeras horas de la jornada, la divisa estadounidense experimentó pequeños movimientos en el mercado paralelo, con cotizaciones que oscilaron alrededor de los Bs 10,61. Sin embargo, estas fluctuaciones intradía no alteraron la tendencia de relativa estabilidad observada en los últimos días.

Aunque el mercado paralelo opera al margen del sistema financiero regulado, su cotización continúa siendo un referente para diversos sectores de la economía. Comerciantes, importadores y empresarios toman en cuenta este tipo de cambio para calcular costos de bienes, servicios e insumos, lo que influye en la formación de precios en distintos rubros.

Tipo de cambio oficial

Por su parte, el tipo de cambio oficial se mantiene en Bs 10,70 por dólar, dentro del nuevo régimen de tipo de cambio flexible implementado por las autoridades económicas. Este esquema comenzó con una cotización inicial de Bs 9,73, reflejando un proceso de ajuste gradual en el mercado oficial.

TCO DEL BCB.

La diferencia entre la cotización oficial y la del mercado paralelo continúa siendo seguida de cerca por analistas y agentes económicos, quienes consideran que la brecha cambiaria influye en las expectativas del mercado y en la evolución de los precios.

En este contexto, tanto el tipo de cambio oficial como el paralelo siguen constituyendo referencias distintas para la economía boliviana, en un escenario donde el comportamiento del dólar continúa siendo uno de los indicadores más observados por la población, el comercio y el sector productivo.

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