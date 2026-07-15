Devolución de dólares: Ministerio de Economía garantiza proceso “ordenado y transparente”

El Ministerio de Economía informó que este miércoles comienza la segunda fase del proceso de devolución de depósitos en dólares retenidos en el sistema financiero, destinada a las personas que tienen ahorros entre $us 1.001 y $us 3.000.

A través de un comunicado, la entidad aseguró que se cumple con el cronograma anunciado y destacó que la medida forma parte del plan de normalización financiera impulsado por el Gobierno para fortalecer la estabilidad del sistema financiero y recuperar la confianza de los ahorristas.

Economía destaca resultados de la primera etapa

El Ministerio informó que la primera fase, dirigida a los depósitos de hasta $us 1.000, se desarrolló con resultados positivos y aseguró que la mayoría de los ahorristas decidió mantener sus recursos dentro del sistema financiero.

Según la cartera de Estado, esta situación refleja una mayor confianza en la estabilidad económica y en las medidas aplicadas.

Asimismo, señaló que el cronograma continuará de manera progresiva durante los próximos meses, hasta completar la devolución de los depósitos pendientes.

Cronograma de devolución de depósitos en dólares

De acuerdo con el cronograma difundido por el Banco Central de Bolivia (BCB), las devoluciones se realizarán de forma escalonada hasta julio de 2027:

15 de julio de 2026: depósitos entre $us 1.001 y $us 3.000.

14 de agosto de 2026: depósitos entre $us 3.001 y $us 5.000.

13 de septiembre de 2026: depósitos entre $us 5.001 y $us 8.000.

15 de octubre de 2026: depósitos entre $us 8.001 y $us 10.000.

16 de noviembre de 2026: depósitos entre $us 10.001 y $us 15.000.

14 de diciembre de 2026: depósitos entre $us 15.001 y $us 20.000.

15 de enero de 2027: depósitos entre $us 20.001 y $us 30.000.

15 de febrero de 2027: depósitos entre $us 30.001 y $us 50.000.

15 de marzo de 2027: continuidad de devoluciones para depósitos entre $us 30.001 y $us 50.000.

15 de abril, 17 de mayo, 15 de junio y 15 de julio de 2027: devolución del resto de los depósitos pendientes.

Gobierno ratifica compromiso con ahorristas

El Ministerio de Economía afirmó que el proceso busca garantizar el acceso progresivo a los recursos y cumplir los compromisos asumidos con los ciudadanos.

“La devolución se desarrolla bajo criterios de responsabilidad y sostenibilidad”, señala el comunicado, en el que el Gobierno reafirma su compromiso de fortalecer la estabilidad financiera y generar confianza en el sistema económico nacional.

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