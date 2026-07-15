Urkupiña 2026: conoce las fechas clave de la festividad más grande de Cochabamba

La festividad de la Virgen de Urkupiña ya vive su etapa previa con una amplia agenda de actividades religiosas, culturales y cívicas que se extenderán hasta mediados de agosto.

Este miércoles, la imagen de la patrona de la integración nacional llegó a la ciudad de Cochabamba, marcando el inicio de las celebraciones que culminarán con la entrada folclórica, la misa central y el tradicional Calvario.

El vicario del templo San Ildefonso, Juan Carlos Molina, destacó que la llegada de la imagen representa un mensaje de esperanza y unidad para las familias bolivianas, especialmente en un contexto de dificultades.

Asimismo, informó que las actividades religiosas comenzaron el 31 de julio con la tradicional Quincena de Urkupiña, que se prolongará hasta el 13 de agosto con celebraciones diarias en el Santuario. Cada jornada iniciará con el Saludo de la Aurora, a las 05:00, y por las tardes se desarrollarán peregrinaciones de distintas vicarías y organizaciones de la Iglesia.

Cronograma de actividades centrales

El programa oficial contempla las siguientes actividades:

17 de agosto: Lanzamiento de la Feria de Alasitas.

16 de agosto: Tradicional peregrinación al Calvario.

15 de agosto: Misa y celebración central en honor a la Virgen de Urkupiña.

14 de agosto: Gran Entrada Folclórica.

9 de agosto: Entrada Autóctona.

8 de agosto: Procesión de las Advocaciones Marianas.

2 de agosto: Entrada de los niños Urkupiñita.

26 de julio: Segunda promesa de los fraternos.

Más de 80 fraternidades participarán

El presidente de la Asociación de Fraternidades Folclóricas Virgen de Urkupiña, René Valdez, informó que 84 fraternidades confirmaron su participación en la entrada folclórica del 14 de agosto.

Añadió que el recorrido se mantendrá sin modificaciones, ya que está establecido mediante una ordenanza municipal, mientras continúan las coordinaciones para garantizar el normal desarrollo de una de las manifestaciones religiosas y culturales más importantes del país.

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