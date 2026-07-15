La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) descartó que la muerte de un bebé de un año y seis meses en Cochabamba haya sido un caso de infanticidio.

El director departamental de la Felcc, Erick Peralta, informó que la autopsia estableció que el menor falleció por asfixia mecánica por broncoaspiración, luego de atragantarse con el cereal que consumía.

Señaló que la Policía tomó conocimiento del caso la tarde del martes, cuando personal se trasladó hasta un edificio de la avenida República, donde encontró al niño sin signos vitales dentro de una ambulancia.

"A simple vista no presentaba signos de violencia, por lo que ya se descartaba preliminarmente que hubiera existido una agresión", señaló.

La autoridad policial indicó que, de forma paralela, se conoció que la madre del menor había sido trasladada a una clínica tras ingerir órganos fosforados, presuntamente en un intento de quitarse la vida al encontrar a su hijo sin vida.

"Se descarta definitivamente el infanticidio. El acta de autopsia certifica que el bebé falleció por broncoaspiración al atragantarse con el cereal que estaba consumiendo", afirmó Peralta.

La autopsia confirmó la causa de muerte

El acta de autopsia médico legal concluyó que el menor falleció por: anoxia anóxica, obstrucción intrínseca de vías aéreas inferiores, asfixia mecánica por broncoaspiración.

El examen forense también estableció que no presentaba lesiones traumáticas externas ni signos de violencia, aunque sí evidenció contenido líquido en las vías respiratorias inferiores, compatible con un cuadro de broncoaspiración.

La madre permanece en terapia intensiva

De acuerdo con la investigación preliminar, la madre, de 21 años, habría ingerido raticida tras percatarse del fallecimiento de su hijo. Actualmente permanece internada en la unidad de terapia intensiva de la clínica Los Lirios bajo supervisión médica.

Peralta informó que su declaración será tomada una vez que su estado de salud lo permita, con el objetivo de reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el hecho.



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