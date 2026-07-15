En la efeméride paceña, Rodrigo Paz anuncia obras y un plan de desarrollo

En su participación en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental por los 217 años de la gesta libertaria de La Paz, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, anunció un conjunto de proyectos e inversiones destinados a fortalecer el desarrollo del departamento durante los próximos años.

Inversión para La Paz

El mandatario informó que su Gobierno destinará una inversión inicial de Bs 1.000 millones para infraestructura vial, con una proyección de Bs 17.000 millones en carreteras en los siguientes años. Entre las obras mencionó la carretera Escoma–Charazani, la conclusión del tramo Unduavi–Chulumani, la rehabilitación de la vía Santa Bárbara–Caranavi y la construcción de puentes estratégicos como Zacambaya, Mapiri, Guanay y Río Seque.

"En esta primera fase son mil millones de bolivianos y la proyección es de 17.000 millones para carreteras en el departamento de La Paz".

En materia de salud, anunció la incorporación de más de 250 nuevos ítems para el departamento, la dotación de equipos de rayos X móviles y fijos para más de 50 municipios, además del avance de proyectos de agua potable como Batallas-Pucará-El Alto, que beneficiará a cerca de un millón de habitantes.

Asimismo, comprometió recursos para infraestructura sanitaria, electrificación rural, sistemas de riego y proyectos de desarrollo agropecuario, además de la ejecución de iniciativas para fortalecer el turismo y la producción.

Impulso a la producción y modernización del departamento

El presidente también adelantó que impulsará una nueva Ley de Hidrocarburos para desarrollar el potencial gasífero del norte paceño y una Ley de Minería orientada a fortalecer la actividad productiva del departamento.

"La Paz tiene que apostar por el futuro. Le toca luchar por obras y gas para sí misma".

Durante su discurso, Paz anunció además la entrega de más de 89.000 títulos de propiedad, la conclusión de 101 obras heredadas de anteriores gestiones y la ejecución de proyectos de gestión de residuos, agua para producción, puentes de integración y reconstrucción de carreteras.

El mandatario convocó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a trabajar de manera coordinada para consolidar el desarrollo del departamento y reiteró que el crecimiento económico dependerá de la unidad y la estabilidad del país.

"Los recursos están para hacer obras, no para hacer política. Tenemos que producir, generar empleo y construir el futuro de La Paz y de Bolivia".

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