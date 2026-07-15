TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Policial

Mujer muere por una descarga eléctrica mientras tendía ropa y deja cinco hijos en la orfandad

La mujer recibió una descarga eléctrica cuando tendía una polera en su domicilio de la radial 21. Sus familiares piden apoyo para sus cinco hijos, el menor de apenas un año y dos meses.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/07/2026 13:23

Agregar Reduno en
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una joven madre perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica cuando se encontraba tendiendo su ropa en su domicilio, ubicado en la zona de la radial 21, en Santa Cruz.

La mujer deja a cinco hijos pequeños en la orfandad y sus familiares piden apoyo a la población para afrontar esta difícil situación.

La víctima está siendo velada en su vivienda y según el relato de su familia, el accidente ocurrió cuando intentaba tender una polera, momento en el que recibió la descarga eléctrica que acabó con su vida.

“Ella sufrió una descarga eléctrica por tender una polera. Lamentablemente dejó a cinco niños pequeños. Pedimos ayuda a la población porque somos de escasos recursos”, manifestó Estefany Campos, hermana de la fallecida.

El menor de los hijos de la víctima tiene apenas un año y dos meses. La familia habilitó el número 690 60 454 para las personas que deseen brindar algún tipo de colaboración y apoyar a los cinco niños que quedaron sin su madre.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD