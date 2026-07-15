Policía identifica a reclutador que captaba a jóvenes bolivianos para la guerra en Rusia con falsas promesas

La Policía Boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), inició una investigación de oficio tras descubrirse una red que capta a jóvenes bolivianos bajo engaños en redes sociales para enviarlos al frente de batalla en Rusia. Hasta el momento, las autoridades ya tienen identificado a uno de los presuntos reclutadores y buscan intensamente a otros intermediarios involucrados.

En las últimas horas, las esposas de dos ciudadanos bolivianos se presentaron ante las autoridades. De acuerdo con sus testimonios, se teme que ambos hombres hayan perdido la vida en el conflicto bélico.

Promesas de sueldos en dólares y viajes vía Brasil

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que el caso se ha abierto inicialmente bajo el delito de trata y tráfico de personas, aunque la tipificación penal podría cambiar conforme avancen las pesquisas.

Según las investigaciones preliminares, el modus operandi de la red criminal consistía en:

Captación digital: Contactaban a los jóvenes mediante perfiles falsos u ofertas engañosas en redes sociales.

Apoyo logístico: Un tramitador se encargaba de gestionar los pasaportes de las víctimas.

Ruta de traslado: Los jóvenes firmaban documentación y eran trasladados primero a Brasil, desde donde partían hacia su destino final en Rusia.

Falso incentivo económico: Les prometían un sueldo mensual de 2.800 dólares, una cifra que ahora está siendo investigada y corroborada por las fuerzas del orden.

"Estamos tomando esos nombres, tenemos varios datos y mucha información que está en proceso de investigación. Una vez que tengamos los elementos fácticos, los haremos conocer de manera oportuna para establecer quiénes los captaron y quiénes ayudaron con los trámites", señaló el jefe policial.

La Policía Boliviana insta a la población, especialmente a los jóvenes y sus familias, a desconfiar de ofertas laborales sospechosas en el extranjero que se difundan a través de plataformas digitales y a denunciar cualquier hecho similar ante las autoridades.

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