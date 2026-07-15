Pruebas desde el frente: Videos y tarjetas militares revelan el trayecto y la crudeza de la guerra para bolivianos en Rusia

La incertidumbre y preocupación en Bolivia por la situación de compatriotas presuntamente reclutados de forma irregular para combatir en la guerra en Rusia siguen en aumento. En las últimas horas, se conocieron imágenes impactantes difundidas por los propios ciudadanos afectados, que documentan todo su trayecto y su estadía en el conflicto bélico.

Las evidencias, captadas con teléfonos celulares, muestran diferentes etapas de la experiencia. Uno de los videos difundidos registra el tramo recorrido a bordo de un avión. En las imágenes se observa a varias personas, presuntamente ciudadanos latinos, durante el vuelo que los llevaría hasta su destino final tras el reclutamiento. El ambiente en la aeronave es de incertidumbre y silencio, un contraste con las siguientes grabaciones conocidas.

Otra serie de imágenes corresponde directamente al campo de batalla en plena guerra. En un video captado también con un celular, se observa a un soldado reaccionando y disparando contra un dron. El artefacto explota en el aire tras el impacto, ocasionando, al parecer, heridos en el lugar. Las voces que se escuchan en la grabación sugieren que se trata de ciudadanos latinos que se encuentran combatiendo en esa zona.

A estas pruebas visuales se suman fotografías de tarjetas enviadas por los ciudadanos bolivianos a sus familiares en el país como prueba de su situación allá. Se trata de documentos con un llamativo diseño estilo militar, en colores camuflados, y con las siglas y características de una entidad bancaria rusa. Estas imágenes, como la que muestra la parte trasera con el texto "ВТБ (ПАО)" (VTB Bank) y el logo de "Военторг" (Voentorg, tienda militar rusa), y otra que exhibe el frente con la leyenda "АРМИЯ РОССИИ" (Ejército de Rusia) y el sistema de pago "МИР" (Mir), generaron aún más dudas y sospechas sobre la naturaleza de la vinculación de estos compatriotas con el conflicto.

Estas nuevas evidencias complican aún más la situación para los ciudadanos que denuncian reclutamiento irregular y sus familiares, quienes exigen respuestas y ayuda a las autoridades bolivianas para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de sus seres queridos atrapados en medio de la guerra.

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