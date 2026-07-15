Accidente múltiple en el túnel El Abra deja cuatro vehículos dañados

Una colisión múltiple registrada en la salida del túnel de El Abra, por inmediaciones de la avenida Guayacán de la ciudad de Cochabamba, dejó como saldo cuatro vehículos con daños materiales de consideración.

De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente habría sido provocado por un camión de transporte pesado que presentó una falla mecánica y no logró frenar a tiempo, impactando contra otros motorizados que circulaban por el sector.

Producto del hecho, dos vehículos fueron trasladados a dependencias de Tránsito para la verificación correspondiente, mientras los otros dos permanecen en el lugar del siniestro. Personal policial se desplazó al lugar para evaluar los daños e iniciar las investigaciones.

Según la información inicial, no se registraron personas heridas. Los conductores involucrados evitaron brindar declaraciones sobre lo ocurrido. El accidente generó congestión vehicular en la zona, mientras se realizaban las labores de atención y retiro de los motorizados afectados.

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