15 empresas públicas enfrentan riesgo de quiebra técnica, según la OFEP

El director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, informó que al menos 15 empresas estatales se encuentran en riesgo de una quiebra técnica debido al deterioro de su patrimonio, las pérdidas acumuladas y el elevado nivel de endeudamiento registrado en sus estados financieros.

Causas y efectos

La autoridad explicó que la reducción del patrimonio evidencia el impacto económico que sufrieron estas empresas durante la última gestión y sostuvo que, en algunos casos, las pérdidas son significativas. Asimismo, señaló que Bolivia es el único país que registró pérdidas en una empresa de intermediación de oro, con un resultado negativo de Bs 375 millones.

Camacho también mencionó que otra de las empresas con resultados negativos es la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), pese a que sectores como el agrícola y el ganadero registran utilidades. Además, indicó que algunas compañías aún no presentaron sus estados financieros correspondientes a la gestión 2025.

En cuanto al endeudamiento, detalló que las 15 empresas recibieron Bs 18.227 millones en créditos, de los cuales mantienen un saldo vigente de Bs 16.273 millones, además de Bs 182 millones en cuotas vencidas.

"Estas empresas no han cumplido con el pago de sus deudas y eso significa que no están produciendo y que están generando pérdidas", afirmó Camacho.

La autoridad aclaró que las cuotas vencidas corresponden a obligaciones contraídas durante la anterior administración gubernamental y no a la actual gestión.

Empresas que generan pérdidas

Asimismo, informó que las empresas también fueron beneficiadas con Bs 8.154 millones en aportes de capital del Tesoro General de la Nación y Bs 148 millones en donaciones, alcanzando un total de Bs 8.302 millones en recursos adicionales.

"Estas empresas no solo generan pérdidas, también recibieron aportes de capital del Tesoro General de la Nación y, en algunos casos, donaciones", sostuvo.

Según Camacho, la combinación de créditos, aportes estatales y pérdidas refleja el impacto financiero que enfrentan estas empresas y atribuyó esta situación al manejo económico de la anterior administración.

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