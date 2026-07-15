El dólar paralelo cierra al alza este miércoles 15 de julio y supera la cotización oficial

La divisa estadounidense en el mercado informal cerró la jornada de este miércoles 15 de julio con una marcada tendencia al alza. El dólar paralelo finalizó sus operaciones cotizándose en Bs 10.71 para la compra y Bs 10.73 para la venta, de acuerdo con el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Con este último impulso de la tarde, el mercado informal logró superar por un estrecho margen la cotización oficial establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB).

Cotización del dólar paralelo.

Así varió la jornada cambiaria

A lo largo de este miércoles, el billete verde mostró un comportamiento dinámico, registrando fluctuaciones desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre de operaciones:

06:00 AM: La jornada comenzó con una cotización preliminar que rondaba los Bs 10.61 .

Mediodía: Se registró un leve descenso en la curva, situándose en Bs 10.60 para la compra y Bs 10.65 para la venta .

Cierre: Hacia el final de la tarde, la demanda empujó la cifra hacia su punto más alto del día, consolidándose en Bs 10.71 (compra) y Bs 10.73 (venta).

Mínima brecha con el mercado oficial

Por otro lado, la cotización oficial publicada por el Banco Central de Bolivia (BCB) para esta misma jornada se situó en Bs 10.70.

Este comportamiento acorta la distancia entre ambos mercados, dejando al dólar paralelo apenas tres centavos por encima del tipo de cambio oficial en el extremo de la venta, en un día de constante monitoreo por parte de los agentes económicos.

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