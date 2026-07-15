Paz llama a una “nueva revolución libertadora” y pide decir “nunca más” a los bloqueos

En el acto de encendido de la tea por los 217 años de la gesta libertaria de La Paz, el presidente Rodrigo Paz llamó a recuperar el espíritu de unidad de 1809 y planteó una “nueva revolución libertadora” orientada al desarrollo, la producción y la integración nacional.

El mandatario destacó que la conmemoración no solo recuerda el grito libertario paceño, sino una “verdadera revolución popular libertadora” encabezada por Pedro Domingo Murillo y los protomártires.

“El 16 de julio no solo recordamos el grito libertario, sino una verdadera revolución popular libertadora”, afirmó.

Pide aprender del pasado

Paz sostuvo que la paceñidad y la bolivianidad deben ir de la mano y remarcó que la historia debe servir para mirar hacia adelante.

En ese contexto, hizo referencia a los 53 días de bloqueos que afectaron al país y dijo que ese episodio debe ser la base de una reflexión colectiva.

“Decidimos nunca más a los bloqueos, porque viendo sus desastrosos resultados debemos aprender que lo que ha sucedido es que nos bloqueamos a nosotros mismos”, señaló.

El presidente afirmó que los bloqueos afectaron el potencial creativo, productivo y los anhelos de las 20 provincias paceñas, además del crecimiento de El Alto y las aspiraciones de todos los bolivianos.

Recuerda a Murillo y a los protomártires

Durante su discurso, el mandatario reivindicó la creación de la Junta Tuitiva, a la que calificó como el primer autogobierno de América Latina.

Recordó a Pedro Domingo Murillo, Basilio Catacora, Buenaventura Bueno, Melchor Jiménez, Mariano Graneros, Apolinar Jaén, Gregorio García Lanza, Juan Bautista Sagárnaga y otros líderes de la revolución de 1809.

También mencionó el legado de Túpac Katari, Bartolina Sisa y Gregoria Apaza, a quienes identificó como referentes del camino hacia la liberación y la construcción de la patria.

Convoca a una nueva revolución libertadora

Paz afirmó que La Paz debe volver a encontrar su fortaleza en la diversidad y retomar un papel conductor dentro del proyecto nacional.

“La Paz debe volver a pisar fuerte en todo su extenso territorio”, sostuvo.

El mandatario planteó desarrollar el norte amazónico, el altiplano y los valles, además de aprovechar la biodiversidad y las potencialidades productivas de las 20 provincias del departamento.

En esa línea, convocó a una nueva etapa de transformación.

“Unámonos por una nueva revolución libertadora”, expresó.

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