Paz llama a una “nueva revolución libertadora” y pide decir “nunca más” a los bloqueos

Durante el encendido de la tea por los 217 años de la gesta libertaria de La Paz, el mandatario afirmó que los 53 días de bloqueo deben dejar una reflexión colectiva y convocó a liberar las fuerzas productivas del departamento y del país.
15/07/2026 18:10
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En el acto de encendido de la tea por los 217 años de la gesta libertaria de La Paz, el presidente Rodrigo Paz llamó a recuperar el espíritu de unidad de 1809 y planteó una “nueva revolución libertadora” orientada al desarrollo, la producción y la integración nacional.
El mandatario destacó que la conmemoración no solo recuerda el grito libertario paceño, sino una “verdadera revolución popular libertadora” encabezada por Pedro Domingo Murillo y los protomártires.
“El 16 de julio no solo recordamos el grito libertario, sino una verdadera revolución popular libertadora”, afirmó.
Pide aprender del pasado
Paz sostuvo que la paceñidad y la bolivianidad deben ir de la mano y remarcó que la historia debe servir para mirar hacia adelante.
En ese contexto, hizo referencia a los 53 días de bloqueos que afectaron al país y dijo que ese episodio debe ser la base de una reflexión colectiva.
“Decidimos nunca más a los bloqueos, porque viendo sus desastrosos resultados debemos aprender que lo que ha sucedido es que nos bloqueamos a nosotros mismos”, señaló.
El presidente afirmó que los bloqueos afectaron el potencial creativo, productivo y los anhelos de las 20 provincias paceñas, además del crecimiento de El Alto y las aspiraciones de todos los bolivianos.
Recuerda a Murillo y a los protomártires
Durante su discurso, el mandatario reivindicó la creación de la Junta Tuitiva, a la que calificó como el primer autogobierno de América Latina.
Recordó a Pedro Domingo Murillo, Basilio Catacora, Buenaventura Bueno, Melchor Jiménez, Mariano Graneros, Apolinar Jaén, Gregorio García Lanza, Juan Bautista Sagárnaga y otros líderes de la revolución de 1809.
También mencionó el legado de Túpac Katari, Bartolina Sisa y Gregoria Apaza, a quienes identificó como referentes del camino hacia la liberación y la construcción de la patria.
Convoca a una nueva revolución libertadora
Paz afirmó que La Paz debe volver a encontrar su fortaleza en la diversidad y retomar un papel conductor dentro del proyecto nacional.
“La Paz debe volver a pisar fuerte en todo su extenso territorio”, sostuvo.
El mandatario planteó desarrollar el norte amazónico, el altiplano y los valles, además de aprovechar la biodiversidad y las potencialidades productivas de las 20 provincias del departamento.
En esa línea, convocó a una nueva etapa de transformación.
“Unámonos por una nueva revolución libertadora”, expresó.
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