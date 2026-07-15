Policía busca a dueños de taller de chapería que se incendió en El Alto

El fuego afectó una vivienda de dos pisos en la zona Cafetaleros Yungueños, donde funcionaba el taller; tres vehículos quedaron calcinados y se halló gran cantidad de combustible en el interior.

La Policía busca a los propietarios de un taller de chapería que se incendió en la zona Cafetaleros Yungueños, en la ciudad de El Alto.

El hecho se registró en un inmueble de dos pisos, donde funcionaba el taller. Según el reporte preliminar, no se registraron daños personales, pero sí importantes pérdidas materiales.

Tres vehículos calcinados

El incendio dejó daño estructural en la vivienda y afectó aproximadamente tres ambientes. Además, tres vehículos que se encontraban en el interior quedaron completamente calcinados.

“Daño estructural, dos pisos, aproximadamente tres ambientes, tres vehículos que han sido calcinados y todo el material que estaba al interior está inutilizado”, informó personal que atendió la emergencia.

Usaron agua y espuma para controlar el fuego

Para sofocar las llamas, Bomberos tuvo que recurrir a un vehículo Magirus de la ciudad de La Paz y utilizar cerca de 10.000 litros de agua y 1.000 litros de espuma.

El uso de agentes espumógenos fue necesario debido a la presencia de combustible en el lugar.

Hallan turriles con diésel

Durante la intervención, se encontró una gran cantidad de combustible dentro del inmueble. De acuerdo con la información preliminar, había cerca de 15 turriles de 200 litros con diésel, además de cuatro contenedores tipo jaula y otros envases de entre 40 y 60 litros.

La Policía investiga las circunstancias del incendio y busca a los propietarios del taller para que brinden información sobre el almacenamiento del combustible y las condiciones en las que funcionaba el negocio.

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