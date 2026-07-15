Municipios respaldan el "Plan 50/50" y exigen la devolución del 12% del IDH para frenar la crisis económica local

Los gobiernos municipales del departamento manifestaron su respaldo al modelo de distribución 50/50, asegurando que este esquema permitirá captar mayores y mejores recursos para las regiones. Asimismo, de manera paralela, lanzaron una demanda urgente al nivel central: la devolución del 12% de los recursos retenidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

La postura fue consolidada tras una reunión en las instalaciones de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), donde su presidente y alcalde de Porongo, Neptaly Mendoza Durán, recibió al alcalde de Tarija, Johnny Torres.

El "Plan 50/50" como el camino hacia el pacto fiscal

Para las municipalidades, la propuesta del 50/50 representa la oportunidad definitiva de consolidar el tan ansiado pacto fiscal en el país, permitiendo una distribución más equitativa y descentralizada de los recursos estatales.

El presidente de Amdecruz, Neptaly Mendoza, destacó la importancia de abrir un debate nacional que involucre a todos los actores autonómicos:

"Un tema que es central, importante y que lo venimos nosotros sosteniendo es el tema del 50/50. (...) Esperemos que muy pronto ya nos sentemos con los gobiernos municipales para que podamos, juntamente con las gobernaciones y las universidades públicas, encarar el debate, la discusión y el análisis para poner en práctica este nuevo sistema de distribución de los recursos, esto que tanto se ha trabajado y tanto se ha reclamado como el pacto fiscal y que puede concretarse a través del 50/50", afirmó.

Reclamo por el 12% del IDH

Además del debate estructural sobre el pacto fiscal, Amdecruz puso sobre la mesa la crítica situación financiera que atraviesan los municipios del país, demandando la devolución inmediata de los fondos retenidos del IDH para la exploración petrolera.

Mendoza enfatizó que recuperar estos recursos es vital para la subsistencia de las gestiones locales en el corto plazo:

"Un segundo tema que es también muy importante es el pedido que hacemos los gobiernos municipales desde Amdecruz para la devolución del 12% de los impuestos que se retiene del IDH. Creo que es muy importante que también logremos recuperar esos recursos para que sirva para sostener la economía de los municipios, que en este momento está con serias dificultades. Esperemos que este tema también sea atendido, escuchado y que podamos llegar a un acuerdo", agregó.

Con este pronunciamiento conjunto, el municipalismo boliviano no solo busca sumarse activamente a las reformas de descentralización fiscal, sino también exigir un salvavidas económico inmediato que les permita garantizar la continuidad de sus servicios y obras públicas.

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