Empresarios de Cochabamba esperan estabilización del dólar tras inicio de devolución de depósitos

El sector empresarial de Cochabamba ve una luz de esperanza para la economía nacional. Tras activarse la normativa que obliga al sistema financiero a devolver los ahorros en dólares a los ciudadanos con cuentas de entre 1.001 y 3.000 dólares, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) expresó su expectativa de que esta medida dinamice el mercado y contribuya a la estabilización del tipo de cambio en el país.

El gremio empresarial instó a la banca a nivel nacional a cumplir rigurosamente con la disposición ya vigente, con el objetivo de devolver la confianza a la población y mejorar la liquidez de la moneda extranjera en el mercado interno.

Un paso positivo, pero insuficiente

El presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, ponderó el inicio de las devoluciones, señalando que la retención previa de los fondos ciudadanos había generado un impacto negativo. Sin embargo, enfatizó en la necesidad de ampliar estos montos de forma progresiva.

"Definitivamente es positivo. No ha sido positivo que se retengan todos los ahorros de la población, o sea, que es positivo. Ojalá se pueda ir acelerando eso y que pronto sea para montos mayores, no solo a 3.000, porque esto debería ayudar a una mayor circulación de la divisa en el país, que es lo que necesitamos", afirmó Demeure.

En busca del equilibrio cambiario

La gran apuesta del sector privado es que el valor del dólar comience a regularse de manera natural mediante el libre juego de la oferta y la demanda. Para que esto ocurra en las próximas semanas, los empresarios consideran clave que el inicio de las devoluciones coincida con una inyección más fuerte de divisas a la economía a través de créditos públicos.

"El tipo de cambio, si se empieza a manejar por oferta y demanda, debe equilibrarse. La oferta de las divisas en el país con la demanda que se tiene. Esperemos que eso suceda en los próximos días o semanas. Esta medida puede coadyuvar. Se habla de que habrá una inyección más fuerte y con eso sí se podrá nivelar el tipo de cambio que nos genere mayor certidumbre", agregó el líder empresarial.

El compromiso privado exige seguridad jurídica

Si bien el sector empresarial ratificó su disposición para inyectar dólares al circuito económico nacional, Demeure aclaró que el Gobierno debe garantizar un entorno adecuado que mitigue los riesgos de inversión.

El representante de la FEPC concluyó señalando que para reactivar con éxito el aparato productivo y potenciar las exportaciones —principales fuentes de generación de divisas genuinas— es urgente que el Estado garantice seguridad jurídica y mejore de manera integral las condiciones operativas para las empresas en todo el territorio nacional.

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