El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó la noche de este miércoles el nuevo tipo de cambio oficial del dólar estadounidense que regirá en todo el territorio nacional a partir de las 00:00 horas de este jueves 16 de julio. La entidad financiera matriz fijó el valor de la divisa extranjera en Bs 10,70.

Con esta última actualización, la cotización oficial mantiene la cifra alcanzada durante la jornada del miércoles, consolidando la tendencia alcista registrada desde el inicio de la semana laboral.

El BCB fija el tipo de cambio oficial para este jueves

Comportamiento y fluctuación de la divisa en la semana

La cotización del dólar en el mercado oficial ha mostrado un dinamismo constante en los últimos días, reflejando las variaciones diarias que caracterizan al nuevo esquema cambiario del país:

Lunes: La semana arrancó con el dólar oficial ubicado en Bs 10,40 .

Martes: La divisa registró un incremento de diez centavos, subiendo a Bs 10,50 .

Miércoles: El valor oficial escaló de forma más pronunciada hasta posicionarse en Bs 10,70 .

Jueves 16 de julio: El BCB determinó mantener la tasa en Bs 10,70 para el inicio de la jornada.

Un nuevo escenario cambiario

Esta fluctuación diaria no es un hecho aislado, sino que se enmarca formalmente en la tercera semana de vigencia del nuevo régimen flexible del dólar implementado en el país.

Este esquema, diseñado para responder de manera más directa a las condiciones de la economía y la oferta y demanda de divisas, ha marcado el fin del tipo de cambio fijo que imperó durante más de una década en el Estado plurinacional, introduciendo un escenario de ajustes periódicos determinados por la banca matriz.

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