Arrancó Exma Bolivia 2026, el encuentro que reúne innovación, negocios y tecnología

Con la presencia de expertos nacionales e internacionales, inició en Santa Cruz, Exma Bolivia 2026, un encuentro que reúne a empresarios, profesionales del marketing y líderes de diferentes sectores para conocer las nuevas tendencias en tecnología, inteligencia artificial y negocios.

Durante el evento, los organizadores destacaron la importancia de que las empresas bolivianas incorporen nuevas herramientas digitales para fortalecer sus estrategias y adaptarse a los cambios que plantea la tecnología.

“Las empresas están confiando, creyendo y aportando. Seguimos sembrando en Bolivia para que siga saliendo adelante”, afirmó Carlos Saavedra, uno de los organizadores de Exma Bolivia 2026.

El encuentro cuenta con la participación de 12 speakers internacionales, entre ellos Felipe Silva, quien llegó desde México para compartir experiencias sobre liderazgo e inteligencia artificial.

“En Exma vamos a lograr transformar las cosas, porque vamos a traer herramientas a través de speakers hablando de liderazgo, inteligencia artificial y muchas cosas más”, señaló Silva.

Además de las conferencias, el evento busca generar espacios de conexión entre empresarios, gerentes y profesionales del área comercial y de marketing, promoviendo el networking como una herramienta clave para crear nuevas oportunidades.

Los organizadores resaltaron que la inteligencia artificial y la construcción de una marca personal son elementos fundamentales para el crecimiento de las empresas en la actualidad.

“Ya no existen los llaneros solitarios; necesitamos sumar fuerza entre todos”, destacó Saavedra, al referirse a la importancia de crear redes de colaboración.

Exma Bolivia 2026 se desarrolla durante dos jornadas en Santa Cruz y reúne innovación, tecnología y conocimiento con el objetivo de aportar nuevas herramientas para el crecimiento del ecosistema empresarial boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play