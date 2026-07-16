Nuevo cambio en el dólar oficial: conozca cuánto cuesta hoy

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este jueves 16 de julio un Tipo de Cambio Oficial de Bs 10,75, lo que representa un incremento de Bs 0,05 respecto a la jornada anterior, cuando se ubicó en Bs 10,70.

En el mercado paralelo, la cotización mostró un comportamiento dispar. De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se comercializa en Bs 10,18 para la compra y Bs 10,68 para la venta.

El miércoles 15 de julio, el dólar paralelo registró una cotización de Bs 10,60 para la compra y Bs 10,65 para la venta, por lo que este jueves la compra cayó 42 centavos, mientras que la venta subió 3 centavos.

Evolución del dólar oficial

La cotización del dólar en el mercado oficial ha mostrado una tendencia al alza durante la semana:

Lunes 13 de julio : Bs 10,40.

Martes 14 de julio: Bs 10,50.

Miércoles 15 de julio: Bs 10,70.

Jueves 16 de julio: Bs 10,75.

Si bien el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones continúan siendo una referencia para distintos actores económicos. En tanto, el BCB informó que el Tipo de Cambio Oficial seguirá publicándose diariamente en el marco del régimen de tipo de cambio flexible.

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