Las direcciones departamentales de Educación de Oruro y Potosí determinaron ampliar por una semana el descanso pedagógico de invierno, con el objetivo de proteger la salud de los estudiantes frente a las bajas temperaturas y al incremento de enfermedades respiratorias que afectan a ambas regiones.

En Potosí, el director departamental de Educación, Javier Ortega, informó que la decisión fue asumida tras un análisis técnico realizado junto al Servicio Departamental de Salud (Sedes), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y los reportes remitidos por las 34 direcciones distritales del departamento.

"Estamos instruyendo la ampliación del descanso pedagógico por una semana más, vale decir que vamos a reiniciar labores educativas el lunes 27", señaló la autoridad.

Ortega explicó que durante el receso ampliado se coordinarán acciones preventivas, entre ellas la fumigación de unidades educativas por parte del Sedes y trabajos de mantenimiento en algunos establecimientos, con el propósito de garantizar un retorno seguro a las aulas.

En Oruro, la Dirección Departamental de Educación también confirmó la ampliación del descanso pedagógico luego de una reunión con las 21 direcciones distritales y la evaluación de la situación climática y sanitaria en el departamento.

El director departamental de Educación, Germán Cardozo, indicó que la medida alcanza a todas las unidades educativas del subsistema de educación regular, además de los centros de educación especial y de educación alternativa.

"Después de sostener una reunión con las 21 direcciones distritales de educación y conocer los reportes correspondientes de cada uno de los distritos educativos del departamento de Oruro, se ha determinado ampliar el descanso pedagógico por un lapso de una semana más", manifestó.

La autoridad también recomendó a los padres de familia mantener las medidas de prevención durante el receso, especialmente el uso de ropa abrigada para niños y adolescentes.

Reformularán el calendario escolar

Tanto en Oruro como en Potosí, las autoridades educativas informaron que la ampliación del descanso pedagógico obligará a reformular el calendario escolar, con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades académicas previstas para la gestión 2026.

Las clases en ambos departamentos se reanudarán el lunes 27 de julio, mientras las autoridades continuarán evaluando las condiciones epidemiológicas y climáticas para acompañar el retorno de los estudiantes a las aulas.

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