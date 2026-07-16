Benefician con medidas sustitutivas a exsubalcalde acusado de vender ítems

El exsubalcalde del Distrito 6 de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz de la Sierra, fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva tras ser investigado por la presunta venta de ítems en el sector salud. La audiencia cautelar se desarrolló este miércoles en el Palacio de Justicia.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido durante la gestión del exalcalde Jhonny Fernández. La denuncia señala que el exfuncionario presuntamente habría cobrado dinero a cambio de gestionar el ingreso de personas a trabajar en el sistema municipal de salud.

El director de Transparencia de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, José Alberto Vaca, informó que el juez determinó que el imputado cumpla detención domiciliaria debido a su edad; sin embargo, el Ministerio Público presentó una apelación para solicitar una medida más gravosa.

"El juez ha determinado que, por la edad del señor, vaya con detención domiciliaria, pero el Ministerio Público ha apelado y hay otros elementos que salieron en la audiencia en los que también vamos a colaborar para que, en la apelación, pueda terminar en Palmasola", manifestó Vaca.

La autoridad explicó que la investigación establece que al menos cuatro personas habrían sido afectadas por la presunta venta de ítems. Asimismo, indicó que existen más de diez transferencias bancarias realizadas durante aproximadamente seis meses, las cuales forman parte de los elementos recolectados por la Fiscalía.

"Supuestamente cuatro personas iban a ingresar a trabajar. Son más de diez transferencias bancarias en aproximadamente seis meses. La denuncia fue porque se vendían ítems. El monto suma los 45 mil bolivianos", precisó el director de Transparencia.

El caso continúa en etapa de investigación, mientras el Ministerio Público busca que la autoridad judicial revoque las medidas sustitutivas y disponga la detención preventiva del exsubalcalde en el penal de Palmasola.

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