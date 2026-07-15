Juicio por la “asonada militar” entra en cuarto intermedio hasta el 24 de agosto

El juicio oral por la denominada “asonada militar” del 26 de junio de 2024 ingresó en un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo 24 de agosto, debido a la carga procesal del tribunal.

De acuerdo con la información brindada, las actuaciones judiciales serán retomadas los días 24, 25 y 26 de agosto, desde las 08:30.

Hasta el momento, declararon cinco de las 22 exautoridades militares acusadas dentro del proceso.

Tribunal busca avanzar con declaraciones

La defensa informó que aún resta la declaración de varios imputados, aunque el tribunal habría señalado que hará los esfuerzos necesarios para concluir esta etapa.

“Hasta ahora son cinco los que han declarado. Faltan todavía, pero el tribunal ha dicho que va a hacer todo el esfuerzo para que terminen de declarar todos los imputados”, se informó tras la audiencia.

El proceso se desarrolla dentro de las investigaciones por los hechos registrados en Plaza Murillo el 26 de junio de 2024.

Otra audiencia de Zúñiga fue reprogramada

En paralelo, la audiencia contra el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, dentro del proceso por la presunta comisión del delito de peculado, también ingresó en cuarto intermedio.

Esta causa fue reprogramada para el 13 y 20 de agosto.

La defensa señaló que en ese proceso aún no se habrían producido pruebas suficientes y que la Fiscalía deberá presentar testigos, además de realizar inspecciones en los lugares donde presuntamente se habrían registrado irregularidades.

Caso por bono Juancito Pinto

Zúñiga es investigado en esta causa por presuntamente haberse apropiado de recursos vinculados al bono Juancito Pinto.

Sin embargo, su abogado sostuvo que no existirían elementos probatorios suficientes contra el exjefe militar.

“Existe prueba que no ha sido siquiera producida. No hay testigos, no hay elementos probatorios”, afirmó la defensa.

Mira la programación en Red Uno Play