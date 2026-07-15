Rescatan a un perro del río Choqueyapu tras accidente en la zona Sur de La Paz

La tarde de este miércoles, personal de Bomberos rescató a un pequeño perro que se encontraba dentro del río Choqueyapu, en la zona Sur de La Paz.

El hecho ocurrió luego de un accidente registrado a la altura del Club Hípico Los Sargentos, donde el can quedó en el cauce del río.

El animal se encontraba estresado

De acuerdo con un reporte preliminar de la Unidad de Bomberos, el perro fue encontrado con signos de estrés tras el siniestro, por lo que fue auxiliado y trasladado para su resguardo.

Se conoce que el conductor del vehículo accidentado en la zona Sur sería el propietario del animal.

Permanece en Bomberos

Tras el rescate, el pequeño perro fue llevado a la Unidad de Bomberos de la zona Sur de La Paz, donde permanece bajo cuidado.

Las autoridades aún no brindaron mayores detalles sobre el estado del conductor ni las circunstancias exactas del accidente.

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