“No tenemos recursos para ir a Rusia”: familias de bolivianos fallecidos piden ayuda para repatriar cuerpos

Familiares de bolivianos que presuntamente fallecieron tras ser reclutados para participar en la guerra en Rusia llegaron este miércoles hasta la Casa de Gobierno con la esperanza de reunirse con el gobernador Juan Pablo Velasco y solicitar apoyo para la repatriación de los cuerpos. Sin embargo, la reunión no se concretó y aseguraron que, hasta el momento, ninguna autoridad se ha comunicado con ellos.

Una de las familiares de José María, uno de los bolivianos que habría sido reclutado para el conflicto, manifestó su preocupación por la falta de respuestas de las instituciones.

“No tenemos ninguna respuesta. Pedirle al gobernador Juan Pablo Velasco que, si nos puede atender o si él personalmente nos puede recibir para contarle la situación que estamos pasando”, expresó.

Consultada sobre si han mantenido contacto con la Cancillería u otras autoridades nacionales, la familiar indicó que inicialmente sostuvieron comunicación con Carlos Sebastián Mamani Cuenca, segundo secretario de la Embajada de Bolivia en Rusia.

“Habíamos hablado con el señor Carlos Sebastián Mamani Cuenca, allá en Rusia, pero ahora, con lo que ha salido, desconocen haber llevado personas al ejército ruso”, afirmó.

Asimismo, señaló que las familias desconocen si existe algún protocolo de protección o asistencia activado para estos casos y aseguraron que ninguna institución les ha brindado información al respecto.

“Nosotros no estamos enterados de eso, no nos han llamado”, sostuvo.

Los familiares reiteraron su pedido de apoyo a las autoridades para poder recuperar los cuerpos de sus seres queridos, ya que aseguran no contar con los recursos económicos para viajar hasta Rusia.

“Pedimos ayuda, que nos ayuden las autoridades, el presidente y todas las instancias correspondientes, porque nosotros no tenemos recursos económicos para ir a Rusia a buscar los cuerpos”, concluyó la familiar.

Las familias esperan que las autoridades nacionales y departamentales inicien gestiones diplomáticas y brinden asistencia para esclarecer la situación y facilitar una eventual repatriación de los restos de los ciudadanos bolivianos fallecidos.

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