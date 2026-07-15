“No sé si mi padre está vivo o muerto”: hija clama ayuda para conocer su paradero en Rusia

Esther Nogales, hija de Juan René Nogales, de 51 años, solicitó la intervención de las autoridades bolivianas para confirmar la situación de su padre, quien se encuentra desaparecido en Rusia. La mujer afirmó que recibió una llamada en la que le informaron que su progenitor habría fallecido hace aproximadamente quince días; sin embargo, hasta el momento no cuenta con una confirmación oficial.

La familiar denunció además que intentó presentar una denuncia formal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), pero aseguró que esta no fue recibida.

“Vine a poner una denuncia formal y, como siempre, poniendo trabas en el camino. Espero que las autoridades se contacten conmigo y con los demás familiares para que puedan obtener una respuesta de qué es lo que está pasando con la situación de mi papá”, manifestó Esther Nogales.

La mujer relató que la información sobre el presunto fallecimiento le llegó mediante una llamada telefónica.

“Ayer recibí una llamada en donde decían que mi padre había fallecido hace quince días y yo no sé, estoy con la incertidumbre de no saber si es verdad o no”, expresó.

Consultada sobre quién le comunicó la noticia, respondió que fue "una persona que es familiar del escuadrón que compartía mi padre".

Mientras la familia continúa buscando respuestas, en redes sociales comenzó a circular la fotografía de un hombre que, según distintas publicaciones, sería uno de los presuntos reclutadores que contactó a varias personas para trasladarlas a Rusia. No obstante, Esther Nogales indicó que no puede confirmar esa información.

“No lo reconozco, la verdad. Según la poca información que tengo, es que lo reclutaron en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Alguien les tuvo que haber dado ese dinero y facilitado todos los papeles. Ese alguien está aquí en Bolivia y a esa persona tenemos que encontrarla; no es una sola persona, son muchas”, sostuvo.

La familia pidió a las autoridades bolivianas iniciar las gestiones correspondientes para verificar oficialmente la situación de Juan René Nogales y, en caso de confirmarse su fallecimiento, facilitar la repatriación de sus restos al país.

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